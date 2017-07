17/07/2017 – 10:49

Suegra visionaria

Amor y política: la visita de Martín Lousteau y Carla Peterson al programa de Susana

Lousteau y Peterson en el living de Susana

El político y la actriz contaron cómo se conocieron, y revelaron una divertida anécdota con la mamá de Carla. ¿Qué dijo el economista sobre Carrió?

En plena campaña electoral, en la que Martín Lousteau es precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, el economista y su mujer, Carla Peterson, estuvieron invitados al living de Susana Giménez.

Muy enamorados, además de revelar que se conocieron en 2011 en una fiesta, y que él la invitó a salir varias veces antes de conseguirlo, la actriz contó una pintoresca anécdota. “Mi mamá, que me veía llorar por novios que me dejaban o yo los dejaba, o cosas que no podían ser, me decía, ‘¿sabés con quién tenés que salir vos? Con un chico como Lousteau’. Me lo dijo en 2007. Yo le decía ‘¿que tiene que ver?'”, narró.

En cuanto a la política, Lousteau aseguró que no está peleado con Elisa Carrió, que será candidata por Cambiemos, aunque dijo que ella “cambió su postura“. A su vez, sobre la actualidad política de la Argentina, el ex embajador den los EE.UU., aseguró: “Cuando estás muy enojado no escuchás lo que el otro dice, y en lugar de ponerte positivo, te ponés combativo“.

