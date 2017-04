Alpargatas lanzó una gran barata para afrontar su crisis

Ofrece promociones 3×1 en sus outlets

Para afrontar la caída en sus ventas Alpargatas lanzó una promoción 2 x 1 en locales de todo el país. Justamente la textil asegura que tiene un alto stock de productos. Por esa razón suspendió personal, adelantó vacaciones en sus plantas de Catamarca, Corrientes y Tucumán, concretó despidos y cerró su planta de San Luis.

Además, en sus outlets porteños de Barracas, lanzó en Semana Santa una promoción 2 x 1 en todos sus productos. Ahora mantiene la misma iniciativa en productos seleccionados y sumó una promo 3 x 1 en artículos discontinuados y de segunda selección. Las ofertas se replican en forma diferente en los outltes de Lomas de Zamora, Monte Grande, La Plata, Morón y Florencio Varela.

Por caso, en el local de la capital catamarqueña hubo largas colas para poder acceder al promocionado 2 x 1. En esa provincia hay 320 trabajadores afectados que tuvieron vacaciones adelantadas y ya les avisaron que serán suspendidos entre el lunes 8 de mayo y el sábado 13. El diario Ancasti asegura que Alpargatas analiza reducir 70 puestos de trabajo en Calzados Catamarca.

Sorpresa

En la provincia de Tucumán, donde recientemente se anunciaron más de 1.100 suspensiones, se abrió el outlet de Aguilares, el mismo pueblo de origen de los trabajadores afectados. Algunos vecinos que fueron a comprar productos se sorprendieron al encontrar que las etiquetas de las zapatillas decían "Made in China", según lo denunció el sitio tucumano Contexto. La gente contó que no solo se acercó a aprovechar los buenos precios -un par de zapatillas rondaba los $300 -sino que además para colaborar con la situación de los trabajadores de la planta tucumana. Un dato llamativo, teniendo en cuenta que otro de los argumentos de la empresa Alpargatas es que la apertura de las importaciones los afectó mucho.

La empresa pertenece a J&F Investimentos, que hace un tiempo compró la parte que tenía la brasileña Camargo Correa. Desde hace pocos meses, Alpargatas estrena nuevo CEO, Diego Mohadeb ex gerente de marketing de la textil reemplaza a Javier Goñi, ex CEO de la compañía que hoy lidera la empresa Ledesma.

Para todos los trabajadores la situación es bastante complicada, ya que temen perder su fuente laboral.

