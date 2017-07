Alonso sobre el desafuero de De Vido: “Hay evidencia suficiente”

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, afirmó que "es saludable" que en el Congreso se comience a debatir sobre la posibilidad de aprobar un eventual desafuero del ex ministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido.

"Hay dos bloques, el oficialismo y el Frente Renovador, que ya anticiparon que votarán el desafuero, y es muy saludable que se empiece a hablar en estos términos. El Congreso no es una guarida, es el espacio donde está representado el pueblo de la Nación", afirmó Alonso este jueves en diálogo con radio La Red.

La titular de la OA consideró que "hay evidencia suficiente" y que "las sospechas son muy fuertes sobre De Vido", en el marco de una causa que investiga un presunto fraude por 26 millones de pesos en el yacimiento carbonífero santacruceño de Río Turbio.



Días atrás, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la detención y el desafuero del ex ministro en el marco de ese expediente por lo que ahora, el juez Luis Rodríguez, debe decir si acepta o no la solicitud del fiscal. "Sería importante que el juez avance con este pedido que hizo el fiscal. Hay mucho argumento y mucha fundamentación para que el fiscal haga este pedido al juez", sostuvo la titular de la OA.

Si bien Alonso celebró la media sanción de la iniciativa de Responsabilidad Empresaria, que impulsa una pena mínima de 4 años para personas jurídicas y que evita excarcelaciones, también lamentó que la oposición no haya votado a favor el artículo 37 que hubiera permitido acuerdos de delación sobre delitos anteriores.

"La Cámara de Diputados votó una media sanción muy importante que nos permite avanzar y ponernos en el mismo nivel que otros países del mundo. Esta legislación existe en varios países, creo que es un paso importante, ojalá que se termine de sancionar en el Senado", recalcó Alonso. "Lamentablemente hubo varios bloques que se opusieron al artículo 37 con el que se buscaba para los casos anteriores de corrupción, las empresas que quisieran colaborar con la investigación con índole administrativo, pudieran tener algún tipo de beneficio por su información en las investigaciones", explicó.

×







Alonso sobre el desafuero de De Vido: "Hay evidencia suficiente"

Facebook

Twitter

Gplus

Whatsapp

Linkedin

Email

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo