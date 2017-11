Almirón: “Nosotros no usamos drones porque no los tenemos”

Publicidad



El entrenador de Lanús, Jorge Almirón, le respondió a su colega Renato Gaúcho Portaluppi, de Gremio, con el que jugará mañana la primera final de la Libertadores y que mandó a "espiar" un entrenamiento del "granate" con drones, al afirmar que el club bonaerense "no los usa porque no los tiene".

"Nosotros no tenemos drones, así que no los podemos utilizar para espiar a nadie", le indicó Almirón al enviado de Télam después de conocerse esta misma noche que Renato Gaúcho admitió haber "espiado" una práctica de Lanús "porque en realidad en Brasil todos lo hacen".

"Y si digo que nosotros no utilizamos los drones es porque no solamente uno usa las armas que quiere, sino las que tiene", remarcó Almirón, al que Lautaro Acosta y Román Martínez calificaron hoy como "el mejor entrenador" que tuvieron en sus carreras.

Después de esta charla con Almirón algunos futbolistas charlaron con los enviados especiales dentro del mismo campo de juego del imponente estadio Arena do Gremio, sede del encuentro de ida de la final de la Libertadores que tendrá lugar mañana a las 20.45 de Argentina (21.45 de Brasil).

