Alicia Kirchner: “Es mentira que los funcionarios cobramos antes; en enero no me terminaron de pagar el sueldo”

Alicia Kirchner: “Es mentira que los funcionarios cobramos antes; en enero no...

Alicia Kirchner dijo que su sueldo también está atrasado. Foto: Archivo

En medio de la crisis financiera y política que vive su provincia, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner , negó anoche que los funcionarios de su administración cobren "antes" sus sueldos que los empleados estatales. Y puso como ejemplo su situación personal: "El último mes que cobré es febrero y enero no me terminaron de pagar el sueldo. ¿Vos sabés? No importa, eso es un detalle", lanzó entre risas.

La mandataria, además, rechazó que bajo su gestión haya aumentado la planta de empleados públicos. "Otra cosa que dicen es que los funcionarios políticos somos los que cobramos antes. Gran mentira. Cobran siempre los últimos (sic)", afirmó en diálogo con Telefé. Consultada si su sueldo estaba "atrasado", Alicia Kirchner respondió: "Por supuesto, por supuesto".

Días atrás, la administración de Cambiemos supeditó la ayuda a Santa Cruz a cambios políticos y un recorte del gasto público. Exigió ajustes en la caja jubilatoria y de la planta de empleados públicos para acompañar el esfuerzo fiscal de la Nación. Es más: Mauricio Macri se metió de lleno en el conflicto de esa provincia y pidió que se deje de lado la figura del Estado como "un aguantadero".

Le respondió a Macri

Alicia Kirchner sostuvo anoche que el Presidente "no midió lo que estaba diciendo" cuando aseguró que el Estado de Santa Cruz era un "aguantadero" de la política.

La gobernadora de Santa Cruz subrayó que su administración logró sacar "649 cargos políticos de la administración central" y busca "revalorizar la dimensión de cada ente independiente descentralizado".

Luego, insistió en que recibió una provincia "quebrada", dijo que entiende a "la gente que está enojada porque no cobra en tiempo y forma" y se quejó por el reparto de los fondos de coparticipación. En ese marco, consideró que la eventual intervención de su provincia "no es una salida".

"Yo recibí la provincia mal, con un déficit de más de 6700 millones. La deuda entre 2013 y 2015 había crecido en un 206%. Nosotros con todas las implementaciones de los distintos proyectos que hicimos, la bajamos a un 25%", señaló.

Tras el ataque a la residencia oficial de la gobernación del fin de semana pasado, la mandataria le envió un mensaje a los habitantes de Santa Cruz: "Quien les habla no vino a calentar ninguna silla, está trabajando y haciendo lo mejor que puede para sacar esta provincia. No estoy en contra de las protestas, sino de la violencia. No se dejen llevar por las manos de la violencia, hay gente interesada en manejar la violencia", resaltó.

Más sobre Crisis política en Santa Cruz

En estado de asamblea y tensión, la actividad está paralizada en Río Gallegos

El Gobierno negociará con Alicia Kirchner una salida a la crisis de Santa Cruz

Fuerte cruce de Diputados del FPV-PJ con el oficialismo por Santa Cruz

Denuncian que Cristina Kirchner truchó los zócalos de TV para criticar a los medios

Planteó una queja la cuñada de Máximo en el Senado

Virginia García acusó a Macri y al ex gobernador Peralta por la crisis

Una provincia en estado asambleario, sacudida por un malestar sin respuestas

Leer mas