Alicia Kirchner admitió la crisis en Santa Cruz: “Nos dejaron una provincia quebrada; tenemos un ahogo financiero”

Alicia Kirchner. Foto: Archivo

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner , se refirió hoy a la crítica situación que atraviesa la provincia y se quejó de que la ayuda financiera que le promete la Casa Rosada se "demora" en llegar.

Tras una nueva protesta de los docentes en el distrito, la mandataria señaló que recibió "una provincia quebrada". "No es fácil la situación de la provincia. Nos dejaron una provincia quebrada, pero realmente estamos haciendo lo imposible para sacarla adelante. Tenemos un ahogo financiero, es cierto, no voy a pintar las cosas de otro modo", apuntó en diálogo con Radio 10.

Alicia Kirchner reconoció que la situación es crítica en Santa Cruz. Foto: Archivo / Fernando Massobrio

Consultada sobre si el gobierno de Cambiemos no le giraba los fondos por cuestiones políticas, la hermana de Néstor Kirchner dijo que no quiere "entrar en una situación de autodiscriminación", pero remarcó que sentía que "a Jujuy le dieron muchísimo más dinero" que a su provincia.

Alicia Kirchne y Mauricio Macri. Foto: Presidencia de la Nación

De todos modos, manifestó que agradecía los envíos de recursos del gobierno nacional y consideró también que "otras provincias están en situaciones complejas".

"Los recursos de la provincia son limitados y están determinados por el petróleo, las regalías petroleras. Tuvimos problemas como un déficit de 6.713 millones de pesos, la disminución en el 86 por ciento de la obra pública y la eliminación de los reembolsos del puertos patagónicos", indicó.

Alicia Kirchner dijo que tiene buen diálogo con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , pero criticó las demoras en el envío de ayuda a su provincia.

"En realidad no sé qué pasa porque me prometen determinados apoyos, que no digo que no se concretan, pero a veces se demoran en concretar y no están de acuerdo con la realidad y necesidad de la provincia", aseveró.

"La obra pública está paralizada"

A contramano con el discurso de la Casa Rosada, la gobernadora de Santa Cruz aseguró que la obra pública nacional "está paralizada" y que no se ha reactivado en su distrito. "Eso repercute fuertemente en la provincia. Acá muchas familias viven de la obra pública", añadió.

Anoche, los sindicatos de docentes y padres de alumnos llevaron a cabo una "marcha de antorchas" por el centro de Río Gallegos luego de que el gobierno provincial suspendiera la audiencia que había convocado para reanudar las negociaciones paritarias.

Los docentes santacruceños vienen manteniendo protestas y medidas de fuerza desde el inicio del ciclo lectivo para reclamar un aumento salarial y en rechazo de la oferta provincial de un 10 por ciento en el ítem título, que los gremios consideran equivalente a un incremento del 3 por ciento sobre el total del salario.

Los maestros, los médicos y estatales reclaman por el atraso en el pago de los salarios y por la situación de la Caja de Previsión Social provincial.

Alicia Kirchner debió salir el martes pasado de la Casa de Gobierno de la provincia cerca de las 4 de la madrugada, luego de permanecer 10 horas en el edificio, debido a que manifestantes bloquearon las puertas durante varias horas en reclamo del pago de sueldos atrasados.

