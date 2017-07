Alertan sobre la posibilidad de que De Vido judicialice su caso y permanezca en Diputados

La diputada nacional por el radicalismo Carla Carrizo afirmó que en una eventual expulsión del ex ministro Julio De Vido de la Cámara de Diputados existe un "punto débil", que es que el ex funcionario y actual legislador del Frente para la Victoria lo "judicialice y lo volvamos a tener" en el Congreso.

"En principio, se consiguieron los votos para dictaminar. Son 18 votos los que conseguimos para el dictamen de la comisión el martes; y el miércoles (en el recinto) necesitaríamos los dos tercios", analizó Carrizo en declaraciones a Radio Con Vos.

Consultada sobre la posibilidad de que el actual diputado kirchnerista recurra a la Justicia para cuestionar una eventual expulsión del cuerpo y pueda permanecer en su banca, Carrizo recordó que, por ese motivo, su postura era, al igual que la de su par de bloque Ricardo Alfonsín, ir por el desafuero del legislador y ex ministro. "Por eso quisimos armar un plan B: ir por el desafuero, que fue lo que pasó con (Eduardo) Angeloz", explicó la diputada, legisladora nacional por la ciudad de Buenos Aires y que en las próximas PASO competirá cómo número dos en la lista de Evolución Ciudadana, que encabeza el ex embajador Martín Lousteau.

