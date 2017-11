Alerta en Londres: evacúan la estación de metro Oxford Circus

La Policía cerró la estación de metro londinense de Oxford Circus por un “incidente”. Además, las autoridades pidieron a la gente que evite la zona, una de las más concurridas de la capital.

“Seguimos respondiendo a un incidente en Oxford Circus. La estación está actualmente cerrada, por favor eviten la zona a esta hora. Oficiales están en el lugar”, escribió en la red social Twitter la policía del transporte público británico (BTP).

Oxford Circus Station is closed while we investigate a customer incident. All trains are not stopping and paper tickets will be accepted on local buses

— TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) November 24, 2017