Alarma en Reino Unido por el aumento de ataques con ácido: 400 en seis meses

El presidente Mauricio Macri defendió como una “alianza estratégica” el acuerdo con la empresa Hughes de Estados Unidos para desarrollar el satélite Arsat 3.En diálogo telefónico con radio Seis de Bariloche, el mandatario definió el acuerdo, que trascendió a nivel nacional y generó el rechazo y la preocupación de dirigentes de la oposición, como una “posibilidad” y explicó que “es una alianza estratégica con la empresa Hughes, es justamente basada en nuestra capacidad tecnológica y en el desarrollo que ya hemos hecho en el Arsat 1 y el 2”.El presidente dijo que “lo que estamos buscando es un socio que potencie las capacidades de Invap, que es el que provee el Arsat 3 y a Arsat para desarrollar mejor porque no lo que encontramos cuando llegamos es serios problemas de comercialización en el Arsat 1 y 2, no queremos repetir esa experiencia en la cual lanzamos un satélite y está vacío y eso cuesta miles millones de pesos a todos los argentinos”.Para Macri se debe “combinar la capacidad tecnológica que ha desarrollado Invap y los desarrollos que ha hecho Arsat con socios estratégicos, a eso le llamo inversión inteligente de Argentina en el mundo”, afirmó.En mensaje a los trabajadores y la empresa estatal rionegrina Invap, el presidente dijo “que no se preocupen los muchachos de Invap que van a seguir trabajando en esto, que lo han hecho muy bien, lo que buscamos es cómo potenciar mejor lo que vamos a lanzar y no repetir experiencias que no han sido buenas en el pasado en términos comerciales”.Según el mandatario al tomar el gobierno se encontraron con “un satélite en órbita vacío” y definió como “cosas raras” varias situaciones heredades como por ejemplo la falta de funcionamiento de la central de Río Turbio.