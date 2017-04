NOTICIA

Publicado el 07.04.2017

Aiby & The Noise te quieren en la pista de baile Red Panda Music, sello lanzado por Carla Agulló aka Xols el pasado septiembre de 2015 ya tiene preparada una nueva referencia.

Se trata de un EP titulado Hit The Dancefloor obra de Aiby & The Noise (en la foto) y que cuenta con tres temas originales de la pareja y una remezcla de los navarros Kyodai, alter ego más electrónico de los hermanos Garayalde, antes conocidos como Wagon Cookin'.

Hit The Dancefloor EP sale a la venta a finales de abril o principios de mayo pero ya podemos escuchar los snippets.

Tracklist:

01 Hit The Dancefloor

02 Jazz Affair (Kyodai Remix)

03 Jazz Affair

04 Random Situation

Más información:

Red Panda: Soundcloud

Comentarios

