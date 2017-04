RIVER "Ahora la 10 me queda mejor"

El zurdo que cambió murmullos por aplausos dice que "es gratificante que la gente empiece a reconocerme". La nueva posición, la visión de juego de Gallardo y el aporte de la neurocientífica Rossi.

"Ahora la 10 me queda mejor"

Pity feliz con su momento en el Millo.

Por: Martín Blotto (mblotto@ole.com.ar) – Ariel Cristófalo (acritofalo@ole.com.ar).

-¿Estás viviendo tu mejor momento en River, Pity?

-Sí. Es lo que venía buscando desde hace rato y lo estoy disfrutando. Me siento muy contento porque siempre, en todos lo partidos, juego para romperla y para dar lo mejor para el equipo. Que la gente ahora vea eso me pone muy feliz…

-¿Dónde estuvo el cambio?

-Primero, en que estoy más regular porque antes alternaba partidos buenos con otros malos. Aunque siempre intento jugar igual, la variación de posición hizo que se me abriera más la cancha. Por izquierda, si no encaraba para el medio tenía que tirar el centro. Creo que el cambio pasó por ese lado: tengo más opciones para asociarme con mis compañeros, meter una pelota cruzada o pegarle al arco.

-¿Ya habías jugado con el perfil cambiado?

-Sí, en Huracán con el Chulo Rivoira, y creo que también lo había hecho de bien. Lo que se me complica a veces es meter el centro con la derecha cuando llego al fondo. Es una parte que tengo que mejorar.

-¿Fue hablado con Gallardo el cambio de posición?

-Fue algo que se dio de repente, en un entrenamiento en el que probó con Carlos (Auzqui), con Mora y conmigo para ver quién jugaba por derecha contra Lanús. Y me fue bien…

-¿Cuánto te sirvió la charla con el grupo en Medellín en la que todos te expresaron su respaldo?

-Al respaldo del grupo lo sentí siempre, desde que llegué. Porque cuando me iba mal, mis compañeros estaban al lado mío y los más grandes me hablaban. Siempre sentí la contención de ellos y también la del cuerpo técnico.

-¿Y cuánto te ayuda la doctora Sandra Rossi?

-Mucho. Es como una madre para nosotros. Está en todo momento y con ella te podés descargar un poco más cuando charlás. Es una excelente persona que nos trata diez puntos. Su experiencia es importante para nosotros. Y también los ejercicios que hacemos: nos ayudan a cada uno a mejorar cuestiones puntuales.

-¿Qué te cambió ella a vos, específicamente?

-Me ayudó a bajar los decibeles a la hora de tomar mejores decisiones en la cancha. Todos nos sentimos cómodos con ella porque nos podemos soltar y contarle cosas de nuestras vidas que no compartís con cualquiera, que te las guardás.

-¿A partir de esto es que hoy te tomás un tiempo más para decidir en el juego?

-Hace dos años y medio que vengo trabajando con ella tratando de buscar las mejores situaciones para que piense mejor, y gracias a Dios lo estoy logrando. Yo soy muy objetivo y autocrítico. De hecho, en su momento admitía que eso era lo que me hacía falta.

-¿Sentís que también se produjo un cambio en la gente, que te está bancando mucho más?

-Sí, obvio. Al apoyo de la gente nosotros lo sentimos siempre porque los hinchas de River están en todos lados y hacen que juguemos con un jugador más, como se dice. Y en lo personal es muy gratificante que la gente me empiece a reconocer, es algo que me suma mucho.

-¿Alguna vez pensaste que el hincha te exigía tanto porque sabía que vos tenías las condiciones para rendir como ahora?

-Obvio, porque cuando llegué a River mostré un nivel muy bueno que después no pude mantener por una lesión. Pero estoy acostumbrado porque es sabido que si un jugador no rinde en la cancha, la gente se va a quejar. Debemos estar preparados para eso y aprovechar al máximo los buenos momentos como el que estoy teniendo.

-¿Cuánto te molestan las críticas?

-Y… A uno le duele cuando las cosas le salen mal y por ahí se pasan de la raya, pero es así… Porque también es lindo que hablen bien. Igual, yo trato de hacer oídos sordos con las cosas que se dicen y a veces me lo tomo con risas. Estoy tranquilo y sé tengo que seguir igual para que los demás empiecen a hablar mejor de mí.

-¿Es el mejor momento futbolístico del equipo desde que estás en River?

-Creo que sí. Porque estamos jugando muy bien y manteniendo los resultados, que era lo que antes nos costaba un poco. Entendimos que no se puede atacar siempre y que a veces hay que defender.

-¿Si bien no estabas en ese momento, te parece similar este equipo al primer River de Gallardo?

-¡A ese equipo lo veía desde afuera, claro! Y hay cosas parecidas por la manera de atacar, de buscar paredes… Ahora se está viendo algo de eso y estamos felices de lo que estamos logrando.

-¿Mirás la tabla de posiciones del torneo?

-La miro, sí, pero con tranquilidad. Sabemos que si nosotros seguimos así, los de arriba se van a empezar a preocupar porque nos están observando. Pero tenemos que ir sumando de a poquito, como lo hicimos en estos últimos partidos, para seguir subiendo en la tabla.

-¿Te ves con chances de ser campeón?

-Claro que queremos ganar el torneo y vamos a intentar estar en la pelea, pero más allá de eso nuestro objetivo es clasificar para la Libertadores del año que viene, porque por ahora estamos lejos de la punta.

-¿Te ilusionó el arranque en la Libertadores?

-Fue un partido solo, pero está bueno haber empezado así porque demostramos que vamos a dejar la vida para ganar en cualquier lugar y lo hicimos contra un equipazo como el DIM. Tuvimos un gran nivel y jugamos con el carácter que se necesita en la Copa.

-¿Sentís que le estás retribuyendo a Gallardo la confianza que siempre depositó en vos?

-Marcelo sabe que cuando me salen bien las cosas también es por él, por cómo me banca. Siempre le estaré agradecido por la confianza que me da. Y él me hizo saber que está contento con este momento mío. La verdad es que la visión del juego que tiene es increíble, porque justo me puso por derecha y yo empecé a rendir…

-¿Qué fue lo que más aprendiste de él?

-Crecí un montón en todo sentido. Pero lo que más cambió es que cuando vine de Huracán quería agarrar la pelota y encarar en vez de buscar una pared, asociarme, bajar un cambio y tocarla fácil con un compañero… Cosas que por ahí son boludeces y yo no las sabía. El tuvo mucho tiempo para explicármelas y trabajarlas todos los días. En eso ves también la calidad de persona que tiene, además de su capacidad como técnico. Por eso también me pone contento por él que mi nivel haya mejorado.

-¿Hasta la convocatoria a la Selección no parás?

-Bueno, el sueño de jugar en la Selección siempre está, pero primero tengo que seguir por este camino, haciendo las cosas bien en el club para que de a poco se vayan dando las cosas.

-¿La transferencia a Europa, por ejemplo?

-Por ahora nunca pensé en irme de River ni lo pienso, más allá de que jugar afuera siempre es un objetivo. Soy un jugador que se propone cosas de a poco y las quiero cumplir. Siempre soñé con tener este nivel en River y creo que voy por el buen camino.

-¿Sentis que la 10 te queda mejor ahora?

-No sé, ja, ja. Al tener la 10 de River siempre te van a exigir un poco más porque a esta camiseta la usaron jugadores extraordinarios. La 10 tiene el peso de la historia y el que la use lo va a llevar siempre. Gracias a Dios, ahora las cosas me están saliendo bien.

-¿Entendés la exigencia que demanda esta camiseta?

-Es lógico, por lo que significa para el club. La verdad que nunca me imaginé que iba a usar la 10 de River. Cuando el técnico me lo dijo, fue un poco shockeante. A mí me gusta jugar con la 10 y ese momento fue muy lindo, aunque también me provocó una responsabilidad muy grande. Y mucha exigencia, obvio .

-Tiene el peso de la historia, pero te queda mejor…

-Y sí, ja, ja. Ahora la 10 me queda mejor.

“Me acalambraba…”

El volante recuerda los padecimientos en sus primeros días en el club por la alta exigencia de MG.

Cuando llegué de Huracán, en los primeras prácticas terminaba acalambrado”, cuenta el Pity Martínez con una sonrisa. Pero eso que sufrió al principio es una de las cosas que más destaca del trabajo de Gallardo. “Se labura con un nivel de exigencia muy alto en los entrenamientos, con una intensidad bárbara. Y eso es fundamental, porque nuestro fútbol es muy diferente al de otras ligas y se nota cuando jugamos afuera en la Copa, por ejemplo”, explica. Esa exigencia física también se traslada a la parte mental con el Muñeco. Y para el 10 es un combo clave para mantener el éxito internacional del equipo: “Es algo que se va transmitiendo a pesar de los cambios que hay en el plantel, porque la base se mantiene y somos un grupo con experiencia y que está acostumbrado a ser protagonista en todas las canchas. Siempre tenemos la misma intención y por eso trabajamos con tanta intensidad en los entrenamientos, para poder llevarlo después a la cancha. Por eso ahora estamos contentos”, destaca el volante ofensivo de 23 años. El zurdo, además, asegura que el juego actual del equipo es producto de los ejercicios tácticos de la semana: “Nos entrenamos siempre para jugar como en el primer tiempo contra Godoy Cruz y el técnico nos hizo saber que está muy conforme porque vamos respondiendo a lo que nos pide, aunque obviamente todavía debemos seguir mejorando”.

Gonzalo Martínez

