“Agarrar confianza es volver a jugar en Primera”

Tras el gol errado ante Belgrano, Andrade jugó para la Reserva y anotó de tiro libre. ¿Estará ante Tigre?

El fútbol, como la vida, se trata de esto. De caer y levantarse. De forjar un carácter y una fortaleza anímica que permita ser permeable sólo a aquello que ayude a crecer, no a destruir. Y Tomás Andrade anda en esa búsqueda después de lo que para muchos podría haber significado una mancha permanente en su autoestima pero que para él sólo se trató de un traspié lógico en su aprendizaje. Ese no gol a Belgrano, que el 99% de veces termina en la red, quedó ahí. “Me dolió mucho no convertirlo porque era el primer gol de mi carrera. Lo sufrí, pero al otro día estaba bien, con nuevos objetivos. Ya pasó, es anecdótico”, confesó ayer, luego de haberse tomado revancha de ese 1% que lo hizo llorar hace 17 días en el Monumental. Porque jugando para la Reserva y ante la atenta mirada de Marcelo Gallardo, el pibe de 20 años clavó un tiro libre bárbaro para abrir el camino en el 3-0 a Quilmes.

Fue un paso adelante, sobre todo desde lo anímico. “No me va a bajar la confianza ni nada por el estilo jugar en la Reserva. Al contrario, me sirve para agarrar confianza, sumar minutos y volver a jugar en Primera”, agregó Tomás en charla con ESPN tras el partido disputado bajo la llovizna en el River Camp. Es que una de las cosas que quiere el Muñeco es eso, que no pierda rodaje futbolístico. Porque más allá de que apenas lo convocó para el partido contra Belgrano (ingresó por Rojas), el entrenador sabe que el pichón -al que todos en River sindican como el futuro D’Alessandro- le puede ser de mucha utilidad en un semestre repleto de competencias (torneo, Libertadores y Copa Argentina). Y más aún, Andrade cuenta con las condiciones técnicas para acoplarse en cualquier posición de la zona de volantes, siendo un claro reemplazante de Nacho Fernández en la creación, por ejemplo.

Entonces, esta prueba superada para el pibe nacido en Temperley le abre la posibilidad de recuperar terreno en la consideración de MG y mirar de reojo la Primera. Sobre todo en el marco de una semana en la que habrá juego de Libertadores y de que la rotación se podría comenzar a ver en el 11, dado que el choque ante Tigre finalmente irá el domingo. ¿En Victoria volverá a la Primera?

