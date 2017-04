NOTICIA

Publicado el 27.04.2017

Affine publicará el primer álbum del joven Wandl El joven productor austríaco Wandl tiene preparado su primer álbum, It's All Good Tho. Convertido en una de las promesas de la electrónica melódica y vocal de los últimos tiempos tras sus EPs Milk, Sool y Far Way Home, el de St. Pölten está listo para dar el salto al largo con un trabajo en el que ha colaborado con su mentor, el también austríaco Dorian Concept.

En It's All Good Tho, Wandl toca casí todos los instrumentos además de pasar su propia voz a través de diferentes máquinas. Durante el proceso de producción del álbum, el joven se desplazó a Hamburgo para escribir la música para la orquesta de la obra Der Gestohlene Gott.

Será el sello vienés Affine Records el que publique este primer álbum el próximo 2 de junio tanto en vinilo como en digital. De momento no hay tracklist pero si ya quieres reservar tu copia lo puedes hacer aquí. Vídeo de Cola:

