Adrián Suar se puso del lado de Griselda Siciliani en la pelea con Fabián Mazzei: “Ella no dijo nada malo”

La única palabra que faltaba en medio del escándalo entre sus ex era la de Adrián Suar (49), que rompió el silencio en una entrevista en televisión. En la misma, desmintió a Araceli González (50), que había dicho que su relación con Griselda Siciliani (39) comenzó cuando aún estaba reconciliándose con ella.

"¿Qué pasó con Ara?", se manifestó sorprendido el actor al mismo tiempo que aclaró que "es totalmente falso" lo que dijo su ex mujer y madre de su hijo Tomás. También aseguró que "no hay pelea" entre sus ex mujeres y que se sentaría a tomar un café con Fabián Mazzei (51).

El actual marido de Araceli había dicho que Suar tiene "algo personal" con él y que debían arreglarlo personalmente. "No me llamó. De mi parte, no tengo ningún problema con él", afirmó el director de programación de El Trece.

Si bien Araceli había contado que le mandó un mensaje a su ex, Suar aseguró que ellos no hablaron e insistió en que Griselda Siciliani –cuando habló de la no convocatoria de Mazzei a Pol-ka– "no hizo nada ni dijo nada malo".

"Él dijo que por ética no trabajaba más. Fue por eso", expresó. "No trabajé nunca más en Pol-ka después de que empecé a salir con Araceli", había dicho Mazzei.

