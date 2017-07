Acusaron a Kim Kardashian de tomar cocaína y ella se defendió de una manera extraña

La mediática siempre da de qué hablar. Esta vez compartió varios videos en Instagram Stories en los que se puede ver un polvo blanco en el escritorio detrás de ella y muchos usuarios creyeron que era cocaína.

Lejos de llamarse a silencio como pasó con las fotos sin Photoshop, Kim Kardashian decidió dar la cara y responderle a los mal pensados a través de Twitter. “No me gustan los rumores de este tipo, así que lo terminaré muy rápidamente”, escribió, y agregó: “Eso es azúcar del desastre que dejamos con los dulces de la tienda Dylan’s”.

I do not play with rumors like this so I’m gonna shut it down real quick. That’s sugar from our candy mess from dylan’s candy shop https://t.co/oICdPQVi8d

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 11, 2017