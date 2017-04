NOTICIA

Publicado el 28.04.2017

A medio camino entre Detroit y Chicago Esta semana ha salido a la venta Infinity, el primer álbum del gallego Lewnar que reside en Madrid desde 2014 y del que poco más se sabe.

Infinity está formado por doce temas en los que los teclados y los sintetizadores juegan un papel fundamental para dar un aroma general al álbum que lo deja a medio camino entre el techno de Detroit y el house de Chicago. Debajo puedes escuchar el álbum al completo y si te gusta puedes comprarlo ya aquí.

Infinity salió el pasado 24 de abril a la venta a través de Conviction Records, sello del propio Lewnar. Escucha:

