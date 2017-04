A golpes dejó cuadripléjica a su novia y ahora está libre

Fue en Misiones. El agresor estuvo detenido pero lo liberaron por la falta de testigos. El caso llegó a TN y la Gente.

Cuatro meses después del día que le cambió la vida Yenifer Guayaré apenas puede mover su brazo derecho. El resto, nada. Quedó postrada en una cama por la paliza que le dio su expareja pero, como no hubo testigos, lo liberaron el 30 de marzo. “Estoy con mucho miedo y con mucha impotencia", le dijo al portal El Territorio.

La relación duró un año y llegaron a convivir un mes. En ese tiempo hubo señales que, ahora lamenta, no supo ver. “Tenía arranques violentos. Me tiró el celular y tenía actitudes de amenazar, me celaba y controlaba muchísimo. Me alejó de todas mis amigas. Yo no supe ver eso a tiempo”, contó.

La madrugada del 15 de diciembre la pareja había ido a una cena de fin de año pero en medio de la cena él se habría puesto celoso por que ella conversaba con otra invitada. La discusión terminó en la vereda. La agarró de los pelos, la tiró al piso y la golpeó hasta dejarla inconsciente.

Sin llamar a una ambulancia, la subió a su auto y la llevó al hospital. Nunca le avisó a la familia, al médico de guardia le dijo que estaba borracha y se fue. Yenifer tenía un severo traumatismo de cráneo y doble fractura cervical. Tuvieron que operarla para implantarle una prótesis.

El expediente se abrió por lesiones graves calificadas por violencia de género y el hombre, un conocido fisicoculturista dueño de un gimnasio de Oberá, en Misiones, fue detenido. Sin embargo, aunque sigue sujeto a la causa, recuperó después su libertad por la falta de testigos.

La justicia ordenó una prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico que aunque lo necesite, la víctima no podrá accionar. En ese sentido la mamá de Yenifer manifestó: “Cuando la mujer muere, dicen no está para que hable; pero cuando habla, dicen que no tiene testigos. Entonces en qué quedamos”.

