A días de su separación, Cristian Castro cantó en “ShowMatch”: “En el amor me va como el c…”

El reconocido artista internacional Cristian Castro (42) se convirtió en noticia a principios de julio, tras anunciar su separación de Carolina Victoria Urbán (28) ¡a 29 días de haberse casado!

De viaje en la Argentina, el mexicano desplegó todo su carisma y cantó en ShowMatch sus clásicos temas Lloviendo estrellas y Azul.

Al ser consultado por Marcelo Tinelli (57) sobre su sorpresiva separación, contó: "Siempre apuesto al amor precipitadamente y siempre me va como el c… Me fue mal. Lo que pasa es que nos precipitamos: apostamos mucho y perdimos mucho. No se pudo, no salió y aparte lo hice para superar tu récord de dos divorcios, Tinelli. Ahora voy a tener tres".

Con mucho humor, el cantante bromeó con Carolina Pampita Ardohain (39), quien cantó con mucho entusiasmo sus temas: "Una de las razones por las cuales no funcionó mi matrimonio fue por Pampita. Tal vez, algún día…"

"El amor que te tengo es inmenso, realmente. Eres un ídolo para mí, un capo. Te adoro y has sido el mejor amigo que tengo en la Argentina", le confesó el cantante a Marcelo Tinelli (57), quien devolvió gentilezas: "Te admiro como artista y tipo. Sos híper talentoso y me encanta que hayas venido a la Argentina".

Castro está preparando su nuevo show, Como lo hice yo, la historia de un ídolo, basado en el repertorio de Sandro: se presentará en octubre en el Salón Pacífico del Hotel Hilton. Y le entregó las primeras entradas a Tinelli: "Es emocionante hacerle un homenaje a un grande de la Argentina. Lo hago con un corazón tremendo porque nadie será como Sandro. Vamos a hacer una puesta en escena con sinfónica y coro, muy bonito".

