A 20 años de “La vida es bella”, así está hoy su pequeño protagonista

La película protagonizada y dirigida por Roberto Benigni fue un éxito mundial. Ganadora de tres Oscar a Mejor Actor, Mejor Película Extranjera y Mejor Banda Sonora, la historia contaba cómo un judío italiano dueño de una librería, desplegaba toda su creatividad para proteger a su pequeño hijo, Giosuè, de los horrores que vivían dentro de un campo de concentración nazi.

El tráiler de La vida es bella

Millones de personas alrededor del mundo lloraron y se emocionaron con la historia del pequeño Giosuè, que se ganó el corazón de todos. Hoy, a 20 años del éxito, el pequeño dejó de ser un pequeño…

Giorgio Cantarini tiene 25 años, vive entre Florencia y Los Ángeles y sigue siendo actor. Dos décadas después de "La Vida es bella", conquista corazones por sus seductoras fotos en Instagram.

A Saint Tropez… La luna si desta con te!!! Bianco come la mozzarella… #summer #sea #costazzurra #cotedazur #sainttropez A post shared by Giorgio Cantarini (@giorgiocantarini) on Jul 14, 2017 at 3:57am PDT

Ricordi di Sicilia @marial_br #sicily #ioete #youandme #giorgioemarial A post shared by Giorgio Cantarini (@giorgiocantarini) on May 18, 2017 at 9:13am PDT

Ready!!! #nightout #event #guest #specialguest #musicfilm #ferrara #festival A post shared by Giorgio Cantarini (@giorgiocantarini) on Feb 23, 2017 at 10:32am PST

