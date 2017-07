9 problemas de ‘The Walking Dead’ para no olvidar

La salida de Darabont Pocos lo recuerdan, pero el responsable de convertir los cómics de 'The Walking Dead' en una serie fue Frank Darabont ('Cadena perpetua'). Poco antes de terminar la primera temporada, empezaron los problemas entre él y AMC. La cadena exigió que la segunda entrega les diera el doble de episodios con un presupuesto menor y Darabont se negó, por lo que fue despedido. Darabont aseguró que era porque AMC decía que supuestamente incumplía sus labores de showrunner. Darabont, por su parte, exige a AMC que le den el porcentaje de beneficios que le corresponde de la serie. La demanda todavía no se ha resuelto.

Y la de Mazzara A Glen Mazzara le tocó la difícil tarea de mantener a flote un barco que no se había estrellado todavía porque había mucho dinero en juego. Fue el showrunner de la segunda y la tercera temporada de la serie antes de que AMC le mostrara la puerta de salida. Tras ello, señaló las diferencias que había entre él y los ejecutivos de la cadena, así como la gran influencia que tenía Robert Kirkman (el creador de los cómics) sobre el material. Desde entonces Scott Gimple controla el timón.

Lo de Glenn Ya lo dijimos en su día, pero lo repetiremos las veces que haga falta. 'The Walking Dead' jugó al juego más sucio de todos para recobrar audiencia y lo peor de todo es que lo consiguió.

El CGI Cuesta creer que una serie con la difusión, impacto y dinero que tiene 'The Walking Dead' se cometan errores como el de la famosa escena del ciervo de la séptima temporada. Quita el hipo.

Su polémico impacto en la vida real Cualquier serie en la que se represente violencia será acusada de ser violenta, pero en el caso de 'The Walking Dead' lleva a cuestas acusaciones y cuestiones muy graves. En Estados Unidos se contabilizan un puñado de casos de asesinato relacionados con la serie (debido a discusiones sobre ella o incluso posteriores a un "maratón" de la misma). Por supuesto, no se debería culpabilizar a la serie de estos sucesos, pero tampoco se deben obviar.

Las acusaciones de ser demasiado violenta Siguiendo con la violencia, la séptima temporada de 'The Walking Dead' arrancó no solo con la respuesta a una imperante cuestión ("¿a quién ha matado Negan?") sino con una serie de escenas que hicieron estremecerse a más de uno en sus asientos, y que llevaron a la serie a recibir una serie de acusaciones por lo violenta que se había convertido. Los productores aseguraron que no volverían a ser tan explícitos mientras que aquellos que sí agradecieron tanta violencia se lamentan.

La muerte de los no blancos 'The Walking Dead' tiene, o tenía, uno de los repartos más diversos de la televisión. Al mismo tiempo, para muchos fans había un doble rasero a la hora de tratar a los personajes secundarios no blancos, ya que eran los primeros en morir sin apenas haber sido desarrollados como otros personajes. Aunque en los últimos tiempos la cuestión ha mejorado, no podemos olvidar cómo algunos personajes secundarios no blancos apenas tenían nada que hacer en la serie aparte de morir en ella. Para muestra, la foto.

El relleno Desde el comienzo de la segunda temporada, 'The Walking Dead' carga con una gran acusación: emite episodios cargados de acción cuando estos son el principio y final de la temporada y de la media temporada, mientras que el resto de ellos no tienen tanta acción y, en comparación, no suceden tantas cosas.

No parece que vaya a acabar nunca No es que queramos que 'The Walking Dead' concluya ya, pero en términos televisivos es también agradable pensar que una serie pueda tener un final apropiado tanto en lo que cuenta como en el momento en el que lo cuenta. Mientras los ejecutivos de AMC aseguran que "'The Walking Dead' tiene una larga vida por delante" nos preguntamos si llegaremos a ver eso en algún momento.

