3 cosas que quizás no sabías de la reina Isabel II, que hoy cumple 91 años

La reina Isabel II nació el 21 de abril de 1926 en Londres. Desde 1952 es la monarca del Reino Unido, y desde 2007 la monarca más longeva en la historia británica, al superar a su tatarabuela, la reina Victoria. En 2015, se convirtió también en la británica con el mayor período de reinado, y este año fue la primera reina en conmemorar un jubileo de zafiro. A propósito de su cumpleaños 91, tres cosas que quizás no sabías de Isabel II:

Cuando la entonces princesa Isabel se casó con Philip Mountbatten en 1947, la hoy monarca pagó su vestido de casamiento con "cupones para ropa", un sistema de pago usual en la Inglaterra de posguerra. Isabel juntó varios cupones, pero además tuvo ayuda: el vestido de 10 mil perlas incrustadas que eligió no se pagaba fácilmente. Entonces, novias desde todos los rincones del Reino Unido donaron sus propios "cupones para ropa" para que la futura reina pudiera vestir como quería.

La reina Isabel II aprendió a manejar en 1945, cuando ingresó en el Ejército británico. Así, sirvió como mecánica y conductora de ambulancias hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de no tener una licencia, se sabe que ocasionalmente maneja, como cuando llevó de paseo por el castillo de Balmoral al rey Abdullah de Arabia Saudita, en 1998, en un Land Rover. Abdullah no permitía que en Arabia Saudita las mujeres manejen.

En 1976, Isabel II se convirtió en la primera monarca británica en mandar un email. Fue durante una demostración del Ejército del Reino Unido, en un centro de investigación en Inglaterra. Hoy en día, si bien sus cuentas de redes sociales las maneja un equipo especial de comunicación, la reina Isabel II tuitea ocasionalmente. Y firma sus tuits con "Elizabeth R", para que los usuarios sepan que fue ella quién lo publicó.

It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R.&- The Royal Family (@RoyalFamily) 24 de octubre de 2014