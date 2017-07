20 películas que se presentarán en la Comic-Con 2017

Al panel de los juguetes daneses le seguirá un primer pase para el público de ‘Annabelle: Creation’, precuela de ‘Annabelle’, el fallido spin off de la terrorífica muñeca del prólogo de ‘Expediente Warren: The Conjuring’. Habrá que estar atentos a las primeras impresiones del público asistente y, si coinciden con las buenas reseñas escritas por los críticos, tendremos que apuntar un nuevo título de terror en nuestra agenda de estrenos.

Annabelle: Creation Al panel de los juguetes daneses le seguirá un primer pase para el público de ‘Annabelle: Creation’, precuela de ‘Annabelle’, el fallido spin off de la terrorífica muñeca del prólogo de ‘Expediente Warren: The Conjuring’. Habrá que estar atentos a las primeras impresiones del público asistente y, si coinciden con las buenas reseñas escritas por los críticos, tendremos que apuntar un nuevo título de terror en nuestra agenda de estrenos. Presenta: Warner Bros. Pictures. Estreno: 12 de octubre.

Deadpool 2 Otro de los caramelitos de la convención será la probable presentación en sociedad de la secuela. Título oficial, primera imagen de Cable, un nuevo teaser que no forme parte de la película… Algo veremos ya que, aunque quedan 11 meses para su estreno, no llegará a la Comic-Con del año que viene y esta es la casa del mercenario bocazas. Presenta: 20th Century Fox. Estreno: 1 de junio de 2018.