15 divertidos virales por los que adoramos a Sir Patrick Stewart

Adopta un perrete

El actor es un amante de los animales y, como tal, un gran defensor de las adopciones. Hace unos meses compartió un vídeo de la llegada a casa de Ginger, una Pitbull que estaba destinada a sufrir en peleas hasta que fue rescatada por la asociación donde Stewart la recogió.

Thanks to @ASPCA and @WagsandWalks Sunny and I are finally fostering our 1st pitbull! Meet Ginger. I'm in LOVE. #AdoptDontShop pic.twitter.com/VQUBDvZhi9

— Patrick Stewart (@SirPatStew) 8 de marzo de 2017