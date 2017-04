NOTICIA

Publicado el 18.04.2017

10 años de música en Family Club Ya se conocía desde hace tiempo que para el 3 de junio Abel Ramos y Family Club habían preparado una nueva edición de las fiestas 10 Años de Música, apadrinadas por el veterano dj madrileño.

Son fiestas en las que Abel Ramos repasa su larga trayectoria tras los platos con una sesión 'remember' que en esta ocasión tendrá una duración de 5 horas y ocupará la ya famosa sala The Cave del club toledano.

Además, la zona club contará con un ramillete de productores de la escena techno que harán un repaso a lo mejor del género desde sus inicios. Entre ellos estará el residente de Family Club, Luis MF que cerrará el evento con un set en el que repasará sus 25 años de carrera. Junto a él estarán en cabina otros grandes veteranos de las cabinas como Tony Verdi, Dj Muerto, Master Bon Z y Pelacha además del residente Raúl Parra y de Fran Dieguez.

Los amantes del progressive se encontrarán como pez en el agua en la zona open air que ha sido inaugurada recientemente en el club de Sonseca. Dj Marta, Abel The Kid, Dj Neil y muchos más se encargarán de dar color a la tarde-noche del evento.

Y para los que no quieran irse a casa, habrá matinal recordando uno de los grandes clubs matinales de la escena centro como fue el Space Of Sound de la mano de dos de sus residentes: Ismael Rivas y Óscar de Rivera. +INFO Sábado, 03.06.2017 10 AÑOS DE MÚSICA

[THE CAVE] ABEL RAMOS (SPECIAL SET EXTENDED 5 HRS)

[OPEN AIR] ABEL THE KID + DJ MARTA + JUANDY + DAVID RADICAL + DJ NEIL + JESÚS ELICES + RAÚL CREMONA + DJ TONO + SANTI GARCÍA

[THE CLUB] TONY VERDI + DJ MUERTO + LUIS MF + MASTER BON Z + PELACHA + PARRA FOR CUVA + FRAN DIEGUEZ

[MATINAL HATERS] ISMAEL RIVAS & ÓSCAR DE RIVERA (SPECIAL SET SPACE OF SOUND)@ Family Club (Sonseca)



