Tomamos conceptos de Nueva York y de México para aplicarlos en la movilidad de la Ciudad

La entrevista con el secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, arranca un poco después de lo acordado. “Juanjo”, como le dicen sus amigos, pide disculpas por la tardanza y comienza preguntándole a este cronista cómo ve las políticas de transporte que están implementando.

No le teme al disenso. Se muestra convencido de que el debate es la mejor manera de fortalecer las ideas. Justamente por eso comparte un grupo de Whatsapp con los secretarios de transporte de la Ciudad de México y de Bogotá, en donde comparten experiencias y analizan en forma conjunta como resolvieron cuestiones de movilidad.

“Todo el tiempo estamos compartiendo y haciendo actividades en conjunto para analizar los desafíos que tenemos en cada distrito y ver cuál es la mejor manera de abordarlos. Al comparar los resultados y medirlos podemos estudiar qué es lo más efectivo y cómo replicarlos”.

¿En qué estado se encuentra la situación legal con Uber? ¿Mantienen algún diálogo?

Hoy no tenemos ningún diálogo con la compañía. En la última conversación que mantuvimos con ellos, le informamos que tenían que cesar con el servicio, porque en las condiciones actuales están bajo un incumplimiento total de las normas y que para brindar el servicio en la Ciudad de Buenos Aires había que cumplir con la normativa vigentes, como si lo ha hecho Cabify, que no tiene ningún inconveniente en brindar su servicio.

Uber no paga impuestos y a partir siguen estando en falta otros incumplimientos: sigue estando en falta la licencia profesional, el vehículo habilitado, los seguros correspondientes. Estas son todas condiciones que Cabify, los taxistas y remises vienen cumpliendo bien.

Nosotros estamos colaborando con la Justicia en todo lo que se nos requiere. Hay causas penales económicas, hay causas contravencionales de los distintos delitos en los que están incurriendo.

De todas formas, desde el Gobierno de la Ciudad estamos convencidos que hay espacio para la innovación tecnológica. BA Taxi es el resultado de eso. En diálogo con el sector, surgió la necesidad de desarrollar una aplicación que fuese gratuita para el usuario, le permita que taxi lo va a trasladar, poder calificar al taxista, conocer las tarifas promedio de ese viaje y tener la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito. Y del lado del taxista, ya pueden acceder a un segmento de la demanda que ya exige el pago con tarjeta de crédito, el uso de aplicaciones y, al mismo tiempo, pueden conocer cómo el usuario califica el servicio.

¿Tienen la sensación de que se manejaron mal o que subestimaron los pasos legales que debían tomar?

Ellos se presentaron como cualquier compañía que quiere invertir y lanzar un servicio en la Ciudad de Buenos Aires para conocer el marco normativo vigente. Le explicamos que existía una ley de taxis y una de remises, como estaba regulado el transporte en CABA. Ellos argumentaron su voluntad de querer cumplir las normas y sin embargo un día nos enteramos por los medios que se lanzaban sin cumplir con ninguna norma.

Eso hizo que nosotros tuviéramos que aplicar otra parte de nuestro trabajo, que es el control y la fiscalización del transporte ilegal. Lo estamos haciendo todo el tiempo, no solo están procesadas las autoridades de la empresa, sino que lamentablemente los conductores -mal informados o engañados por la compañía- terminan procesados. Hoy entiendo que ya hay tres o cuatro conductores condenados y en las próximas semanas, habrá cerca de 400 conductores a los que también se les va a aplicar una condena. Por eso, fuimos con una comunicación fuerte para explicar qué es el transporte legal y qué es el transporte ilegal.

Hablando del subte, tenemos casos de líneas -como la A- que todas las formaciones cuentan con aire acondicionado, otras que se van modernizando -como los de la B, C y D- y otros casos que están en las antípodas -como la del E- en la que realmente se nota el atraso en materia de inversiones. ¿Qué falta para que se invierta en la línea E?

Cuando nos traspasaron el subte, la flota tenía una antigüedad de más de 70 años, la frecuencia no bajaba de los cinco minutos -o incluso más- y además contaba con una mala disponibilidad del material rodante. Entonces tuvimos que tomar una decisión: lanzamos una línea nueva o ponemos en valor la red existente, que tiene una capacidad de transportar el doble de gente de lo que hace en la actualidad. Lo lógico es que esto funcione bien y tenga el nivel de servicio de metro que tiene cualquier ciudad desarrollada.

Entonces ahí empezó un fuerte proceso de inversión para comenzar a recuperar toda la red. La línea A y la H ya está 100% con aire acondicionado, material rodante 0KM y con frecuencias de tres minutos; las líneas B, C y D también cuentan con frecuencias de tres minutos y comenzaron a incorporar coches con aire acondicionado. Hoy contamos con que un 41% de los trenes tienen aire acondicionado y aspiramos a que en el 2019 sea el 60% de los trenes.

En paralelo, la línea E -que hace cinco meses tenía un tren cada siete minutos y medio- a partir de la semana pasada tiene un tren cada cuatro minutos y medio, porque está en proceso de incorporación de material rodante. Como todo es gradual, no se resuelve de un día para el otro. Para poner más trenes tenés que mejorar la potencia eléctrica, mejorar las señales, es decir, tenés que ir haciendo un montón de inversiones. No es sólo poner el tren en la línea y ya va a funcionar.

Pero estamos en todo el sistema recorriendo ese camino y por su puesto priorizamos aquellas líneas de mayor demanda de pasajeros. La línea D, un tren cada cinco minutos estaba dejando a un 20% o 30% de los pasajeros a transportar afuera. Por eso, se prioriza y se arranca con las líneas de mayor demanda.

Ahora es el turno de la línea E también, con nuevos coches y con una frecuencia de cuatro minutos y medio, que jamás había tenido. Hoy esa será la frecuencia normal y en extremo puedas llegar esperar seis minutos, en algún momento o fuera de hora pico. Lo otro que se está haciendo en esta línea es completar toda la obra ferroviaria de la extensión entre Plaza de Mayo y Retiro, esto es, las escaleras mecánicas, los ascensores, la potencia eléctrica, las vías, las señales y todo lo que falta para completar ese túnel que está construido pero que es solo la obra civil. Aspiramos a que a fin del verano del 2018/2019 estar inaugurando estas tres estaciones.

El metrobús fue uno de los emblemas de la gestión de tu antecesor, Guillermo Dietrich. ¿Sienten que por la estructura de costos y las inversiones que tiene el subte, resulta más eficiente avanzar con el sistema del Metrobús?

Hoy estamos invirtiendo en todas estas mejoras que te mencionaba del subte, lo mismo que cuesta construir una línea nueva, que aporta 250 mil pasajeros. Nosotros empezamos con 950 mil, que era lo que teníamos en 2015 y aspiramos en 2019 a tener 1 millón 600 mil pasajeros, optimizando la red vigente.

No obstante eso, la inversión en el metrobús no es una inversión competitiva con la del subte, porque nosotros los vemos como sistemas complementarios. El colectivo, el subte, el tren y, en alguna medida, la bicicleta forman una red de movilidad en la Ciudad de Buenos Aires, donde vos todos los días combinas algunas de estas alternativas para llegar a tu destino. Quizás alguna línea de colectivo hace un recorrido parecido al de un subte pero en la práctica lo que termina sucediendo es que funcionan de forma complementaria.

La red está más confiable y se vuelve más interconectada. Y eso es a lo que aspiramos y es nuestra visión del transporte: una red conectada en la Ciudad en donde los distintos modos se combinan y siempre te ofrezcan una alternativa para moverte.

¿Qué se busca con el nuevo sistema de ordenamiento medido?

Primero resolver una deuda que tenemos con la sociedad. Hoy tenemos un sistema de ordenamiento medido que es arcaico, que regula una zona muy restringida de la Ciudad y que en materia de tecnología está bastante atrasado. Hay elementos y tecnología que pueden facilitar la vida de los vecinos en materia de ordenamiento del estacionamiento y no lo estamos aplicando.

Esta licitación que está en curso lo primero que incorpora es lo último en tecnología. Primero el estacionamiento medido se va a poder pagar con débito, crédito, con la SUBE o con un celular, a través de un aplicativo. La otra ventaja es que va a haber aproximadamente 80 mil lugares que van a estar regulados pero los residentes no van a pagar. A 300 metros alrededor de su casa, si encuentra lugar para estacionar el residente lo hará gratis.

Este sistema está orientado a regular a los visitantes. Si vos tenés un lugar de mucha afluencia, va a tener un precio el estacionamiento. Primero para que estés el tiempo suficiente y no dejes tirado el auto todo el día, sino que si vas a un zona de restoranes o a un centro comercial a cielo abierto estés las dos horas que te lleva esa salida. Muchas veces nos pasa que viene un vecino de otro barrio, deja el auto a las 8 de la mañana, se toma un subte y se lleva el auto a las 6 de la tarde. Y en todo ese tiempo, ese centro comercial a cielo abierto se perdió la oportunidad de tener un espacio de estacionamiento para sus clientes.

Aquel que quiere dejar el auto estacionado todo el día, nosotros lo estamos orientando a que se busque una cochera o trate de llegar en colectivo hasta la cabecera del subte. Esos espacios en los centros comerciales a cielo abierto o de las áreas de alta densidad -que es donde hay más comercios- queremos que sean de rotación, porque de esta manera habrá más acceso al comercio.

¿Ya se estipuló cuánto se va a pagar?

La tarifa todavía no la estamos discutiendo. Hoy está en los ocho pesos y si este sistema funcionase hoy probablemente costaría lo mismo. Estipulamos que va a entrar en vigencia entre abril y mediados del 2018. Acercándose a esa fecha se discutirá cuál debe ser la tarifa de equilibrio. La Ciudad de Buenos Aires hoy está pagando las tarifas más bajas del país pero esto se debe a que estamos dando un servicio que está entre los de más baja calidad de la Argentina. Entonces no es justo cobrarle a los vecinos una tarifa que no esté acorde con el nivel de servicio que estamos brindando.}

Hablando de las grúas, los contratos de las dos empresas que acarrean los autos mal estaciones están vencidos desde febrero del 2001 y que se fueron prorrogando año a año. ¿Por qué en este caso particular fue tan complejo avanzar en una licitación? Y, ¿cómo cambiará la relación contractual entre la Ciudad y las nuevas empresas elegidas, a partir de la última licitación que emitieron en junio?

Primero porque tratamos de hacerlo con el mayor consenso político posible. Tuvimos un intento de sacar una licitación pero fracasó. Fuimos a la Legislatura para generar ese consenso político y se aprobó un pliego que tenía muchos puntos grises pero terminó en que esa licitación se judicializó y quedando bloqueada todo el tiempo en la justicia.

Ahí fue cuando decidimos ir de nuevo a la Legislatura, con el mismo espíritu del pliego original pero corrigiendo todos esos temas que estaban mal. Hoy ya lanzamos la licitación y estamos convencidos de que este proceso va a avanzar bien. Fue fundamental el consenso, dar la discusión legislativa, que vean lo que es el pliego y que todo el mundo opine.

La diferencia entre el sistema actual y el sistema nuevo es que toda la recaudación le corresponde a la Ciudad y la Ciudad le paga a los operadores por el servicio que brindan. Si lo hacen correctamente tienen algunos adicionales por hacerlo bien, si lo hacen mal tienen penalidades. Pero básicamente son un prestador de servicio y es el gobierno de la Ciudad quien decide qué hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo, y paga mensualmente por eso. Hoy funciona al revés, las empresas tienen incentivos de acarrear más porque todos los ingresos son del operador.

